أمين “مجلس التعاون” يدين أعمال الاقتحام والتخريب التي طالت سفارة قطر في الخرطوم

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي عن استنكاره وإدانته الشديدين لقيام قوات مسلحة غير نظامية باقتحام وتخريب سفارة قطر في العاصمة السودانية (الخرطوم) ولجميع أشكال العنف والتخريب خاصة تلك التي تستهدف مقرات البعثات الدبلوماسية والمباني التابعة لها في الآونة الأخيرة.

وكرر البديوي في بيان اليوم السبت الدعوة لطرفي النزاع في السودان إلى سرعة المضي قدما تجاه وقف العمليات العسكرية والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنب التصعيد واحترام الاتفاقيات الدولية والأعراف الدبلوماسية التي تضمن حرمة وسلامة مقرات البعثات الدبلوماسية ومنتسبيها وتجنيب المدنيين آثار الصراعات.

ودعا البديوي جميع الأطراف إلى الانخراط الجاد في مباحثات جدة للوصول إلى إعلان سياسي شامل يحقق الأمن والاستقرار والازدهار للسودان وشعبه.

وكانت دولة قطر دانت في وقت سابق من اليوم بأشد العبارات قيام قوات مسلحة غير نظامية باقتحام وتخريب مبنى سفارتها في الخرطوم مؤكدة في الوقت ذاته أنه تم إجلاء طاقم السفارة سابقا وأنه لم يتعرض أي من الدبلوماسيين أو موظفي السفارة لأي سوء.

وشددت وزارة الخارجية القطرية في بيان على ضرورة تجنيب السفارات والبعثات الدبلوماسية ومقرات المنظمات الدولية والمنشآت المدنية تبعات القتال الدائر في السودان وملاحقة الجناة وتحميلهم عواقب هذا الفعل الإجرامي المشين والذي يمثل انتهاكا للقانون والاتفاقات الدولية.