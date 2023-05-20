دولة الدويت ندين وتستنكر قيام مجموعة مسلحة بإقتحام وتخريب مبنى سفارة دولة قطر في الخرطوم

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة وإستنكار دولة الكويت لقيام مجموعة مسلحة بإقتحام وتخريب مبنى سفارة دولة قطر الشقيقة في العاصمة السودانية الخرطوم.

وأكدت الوزارة على رفض دولة الكويت القاطع لكافة أشكال العنف والتخريب ومن إستمرار هذه الأعمال العدائية التي تستهدف مقار البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الجمهورية السودانية الشقيقة والتي تعد إنتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي ولإتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

وجددت الوزارة دعوتها للسلطات الرسمية وكافة الأطراف المعنية في جمهورية السودان الشقيقة للتحرك الفوري لتوفير الحماية الكاملة لمقار البعثات الدبلوماسية والمباني التابعة لها والعمل على ضمان أمن وسلامة طاقمها ومعاقبة الجناة مرتكبي هذه الإقتحامات.