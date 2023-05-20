هيئة الزراعة: تطبيق الروزنامة الزراعية قريبا لضبط الزراعة الموسمية وتنوع الأصناف

أكد المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتكليف مشعل القريفة الحرص على تطبيق الروزنامة الزراعية قريبا لضبط عملية الزراعة الموسمية والتنوع في الأصناف واستمراريتها وضمان الحصول على المنتجات بجودة عالية.

وقال القريفة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت على هامش جولة تفقدية قام بها إلى مزارع الوفرة إن وزارة المالية اعتمدت زيادة ميزانية هيئة الزراعة إلى 10 ملايين دينار بدلا من 8 ملايين وفور اعتمادها في مجلس الأمة سيتم صرف مستحقات المزارعين كاملة.

وأضاف أن من شأن تطبيق الروزنامة الزراعية تحديد كميات الإنتاج المحلي والموازنة بين الإنتاج والاستيراد بالتالي إيقاف استيراد بعض المنتجات في أوقات ذروة الإنتاج الوطني ما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي وتطبيق توجيهات القيادة الرشيدة.

وأوضح أن هناك 3 منافذ تسويقية للمزارعين من أملاك الدولة في مناطق (الجهراء والأندلس وفهد الأحمد) وتولت هيئة الزراعة توفير مخازن لهم في العارضية داعيا إلى توفير البيئة الملائمة لتسويق المنتج المحلي والتنزيل في المنافذ بدل عمليات الاتلاف.

وشدد القريفة على استمرار الجولات على المزارع والاستماع لمشاكل المزارعين ومطالبهم ودراستها بشكل مستفيض والحرص على حلها جميعا وفق الإمكانات المتاحة مشيرا إلى أن المنتج المحلي ذو جودة عالية يستحق الدعم من الهيئة والجهات المعنية لاستمرار الإنتاج وضبط الأسعار.