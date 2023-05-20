مركز العجيري العلمي: رصد وتصوير ظاهرة “القمر في الأوج” 25 الجاري

قال مركز العجيري العلمي اليوم السبت إن كوكب الأرض سيشهد في 25 مايو الجاري الظاهرة الفلكية المعروفة باسم (القمر في الأوج) أي ان القمر سيكون في أبعد نقطة عن الأرض.

وأضاف المركز في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن هذه الظاهرة تحدث باستمرار وتكون أثناء دوران القمر الشهري في مداره حول الأرض حيث يكون فيها القمر في نقطة تكون أبعد ما يمكن عن الأرض.

وأوضح أن متوسط بعد القمر في (الأوج) 406 آلف كيلومتر تقريبا في حين متوسط بعده الطبيعي عن الارض 384 ألف كيلومتر تقريبا لافتا إلى أن القمر بطبيعته يدور حول الأرض في فلك إهليلجي الشكل (بيضاوي) ويكون الاقتراب والبعد عن الأرض كظاهرة مستمرة تحدث كل أسبوعين بمسافات مختلفة.

وذكر أنه سيقوم برصد وتصوير هذه الظاهرة التي سيكون عليها القمر في الأوج وقياس المسافة التي سيكون عليها في أبعد نقطة عن الأرض باستخدام أحدث التقنيات المتاحة من خلال فريقين متخصصين وسيجري وضع تلسكوبين أحدهما في جزيرة فيلكا والآخر في منطقة السالمي.

وبين أنه سيعاد تصوير القمر مرة أخرى خلال فترة (الحضيض) بهدف بيان حالة القمر وأحجامه خلال الحالتين ونشر الرصد ونتائجه للمهتمين ودارسي علم الفلك تنفيذا لوصية مؤسس المركز الدكتور الراحل صالح العجيري رحمه الله.

وأضاف المركز أن عكس حالة القمر في (الأوج) هو (الحضيض) ما يعني أن القمر يكون في أقرب نقطة في مداره حول الأرض فيما سيكون القمر في أقرب نقطة في سماء الكويت في الثاني من شهر أغسطس المقبل.

وفي متابعته لحدوث (الأوج)أو (الحضيض) أشار إلى أنه لا علاقة لهما بأي تأثيرات على الأرض أو بأي حدث طبيعي يمكن أن يتصادف مع الظاهرة وأن ربط الأحداث سواء الزلازل أو غيرها باقتراب القمر من الأرض في أقرب نقطة أو بعده عنها لا يمت للحقيقة بصلة.