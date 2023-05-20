قياس قوة أحد الزلازل

زلزال بقوة 7.1 درجة يهز جنوب شرقي جزر لويالتي

20 مايو، 2023
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قالت السلطات إن زلزالا بلغت قوته 7.1 درجة هز جنوب شرقي جزر لويالتي في إقليم كاليدونيا الجديدة التابع لفرنسا في جنوب المحيط الهادي‭‭ ‬‬اليوم السبت.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية‭ ‬التي رصدت عدة توابع في المنطقة بعد الزلزال أن الزلزال كان على عمق حوالي 36 كيلومترا.

وقال مكتب الأرصاد الجوية في أستراليا إنه لا يوجد خطر من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) على البر الرئيسي لأستراليا والجزر والأقاليم.

وأمس الجمعة، تسبب زلزال بقوة 7.7 درجة في خطر حدوث تسونامي عبر المحيط الهادي لكن تم إعلان زوال الخطر لاحقا.

المصدر
رويترز
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20 مايو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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