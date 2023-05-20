زيلينسكي يصل إلى هيروشيما “للحديث مع الأصدقاء” في قمة مجموعة السبع

زيلينسكي يصل إلى هيروشيما “للحديث مع الأصدقاء” في قمة مجموعة السبع

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى مدينة هيروشيما اليابانية اليوم السبت للقاء قادة مجموعة السبع لأكبر اقتصادات عالمية وحشد الدعم لمواجهة الغزو الروسي لبلاده.

ويأتي وصوله إلى أول مدينة في العالم تتعرض لهجوم بقنبلة ذرية بينما تشعر حكومات الغرب بالقلق من التهديدات النووية التي تشكلها روسيا.

وتأتي قمة هيروشيما في الوقت الذي يواجه فيه أعضاء مجموعة السبع التحديات الهائلة التي يمثلها الغزو الروسي لأوكرانيا والتوترات مع الصين، لا سيما بشأن تايوان.

وأظهر مقطع مصور من وسائل إعلام يابانية زيلينسكي مرتديا الزي العسكري المموه ويترجل من طائرة تابعة للحكومة الفرنسية ويسير مسرعا نحو سيارة تقف في انتظاره.

وبعد ذلك بدقائق كتب على تويتر “اليابان. مجموعة السبع. اجتماعات مهمة مع شركاء وأصدقاء أوكرانيا”.

يأتي وصوله بعد أن حذر أعضاء مجموعة السبع من أن الدول التي تحاول استخدام التجارة كسلاح ستواجه “عواقب”، مما يرسل إشارة قوية إلى الصين فيما يتعلق بممارساتها التي تقول واشنطن منذ أمد طويل إنها ترقى إلى مستوى التنمر الاقتصادي.

وقال مسؤولون فرنسيون وأوروبيون إنه كان من الأهمية بمكان أن يذهب زيلينسكي بنفسه إلى جامعة الدول العربية أولا ثم إلى مجموعة السبع، حيث يحضر أعضاء من جنوب الكرة الأرضية، من أجل طرح وجهة نظر أوكرانيا كضحية لهجوم روسي ورؤيته لتسوية سلمية في المستقبل.

وسيعقد زيلينسكي اجتماعات ثنائية مع زعماء مجموعة السبع، وكذلك مع زعماء الهند والبرازيل، وهما دولتان لم تنأيا بنفسيهما عن موسكو.

ومن المقرر أن يعقد جلسة غدا الأحد مع قادة مجموعة السبع قبل عقد جلسة أوسع مع الحاضرين من جنوب الكرة الأرضية.