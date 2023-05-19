الدنمارك ستدرب طيارين أوكرانيين على طائرات إف-16 بعد الموافقة الأميركية

الدنمارك ستدرب طيارين أوكرانيين على طائرات إف-16 بعد الموافقة الأميركية

أعلن وزير الدفاع الدنماركي الجمعة أن الدنمارك ستساهم في تدريب طيارين أوكرانيين على مقاتلة إف-16 الأميركية بعد قرار حاسم من واشنطن في هذا الصدد.

وقال الوزير ترولز لوند بولسن إن الدولة الاسكندنافية التي تقوم باستبدال أسطولها من طائرات إف-16 بمقاتلات إف-35، ستتمكن الآن من المساهمة في “تدريب طيارين أوكرانيين على قيادة إف-16 أيضا”. وأضاف أن “الدنمارك ستبذل كل جهودها لجعل هذه المساهمة ذات أولوية”.

وتابع الوزير في بيان “سنتفق الآن على المزيد من التفاصيل مع حلفائنا المقربين” مرحبا بالموافقة “الايجابية” من الرئيس الأميركي جو بايدن.

لكنه لم يوضح ما اذا كانت الدنمارك ستساهم في تسليم بعض هذه الطائرات.

يملك سلاح الجو الدنماركي حوالى 40 مقاتلة إف-16 بينها حوالى 30 قيد الخدمة. بدأت هذه الدولة الاسكندينافية في الآونة الأخيرة تلقي أولى طائراتها من طراز إف-35 من الجيل الخامس الهادفة الى استبدالها.

بعد تردد طويل، أفاد الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة بانه بات مستعدا للسماح لدول أخرى بتزويد أوكرانيا مقاتلات أف-16 وهو ما تطالب به كييف بشدة للتصدي للغزو الروسي، ما يشكل منعطفا مهما في الدعم الغربي لكييف وقرارا وصفه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه “تاريخي”.

أكد الرئيس الأميركي الذي يشارك في قمة مجموعة السبع في اليابان لمحاوريه “دعمه لمبادرة تهدف الى تدريب طيارين أوكرانيين على طائرات قتالية من الجيل الرابع بما يشمل إف-16” بحسب مسؤول كبير في البيت الأبيض.

سارعت بريطانيا الى الترحيب بهذا الاعلان وكذلك هولندا واللتان كانتا اعلنتا الثلاثاء في ايسلندا رغبتهما في انشاء تحالف دولي من أجل تسليم طائرات إف-16 لأوكرانيا.