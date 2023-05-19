أمين “مجلس التعاون”: الدور المحوري للسعودية وجامعة الدول العربية ساهم بنجاح قمة جدة

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي عن فخره واعتزازه وإشادته بنجاح أعمال القمة العربية ال32 والدور المحوري للمملكة العربية السعودية وجامعة الدول العربية الذي ساهم بنجاح القمة وما خرجت به من نتائج إيجابية للدول والأمة العربية.

وأعرب البديوي في بيان اليوم الجمعة عن خالص الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان على الجهود والإمكانيات والدعم الكامل والتسهيلات اللازمة التي قامت بها المملكة لإستضافة وتنظيم القمة العربية بالشكل الذي ساهم في تحقيق نتائج ومخرجات إيجابية في هذه القمة.

وقال إن اجتماع الدول العربية في هذه القمة في ظروف حساسة لمناقشة القضايا الهامة التي تهم شعوبنا وتعزز تعاوننا الإقليمي تؤكد حرص الدول العربية على التضامن العربي لمواجهة كافة التحديات والصعوبات وتذليلها.

وأضاف البديوي أن القمة العربية تمثل منصة حاسمة للتشاور والتعاون بين الدول العربية وفرصة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء ومناقشة كافة المواضيع العالقة وتبادل الخبرات لما فيه الخير لشعوب المنطقة لافتا إلى أن نجاح هذه القمة يعزز قدرة العالم العربي على مواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق التنمية المستدامة والازدهار لشعوبنا والعمل بشكل مشترك وتعاون وثيق لتحقيق أهدافنا المشتركة وتعزيز التعاون العربي في جميع المجالات.

واستضافت مدينة (جدة) السعودية في وقت سابق اليوم أعمال الدورة العادية ال32 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.