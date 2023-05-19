روسيا تحظر دخول 500 مواطن أميركي إلى أراضيها بينهم أوباما

روسيا تحظر دخول 500 مواطن أميركي إلى أراضيها بينهم أوباما

أعلنت روسيا الجمعة أنها حظرت دخول 500 أميركي إلى أراضيها بينهم الرئيس السابق باراك أوباما، ردا على العقوبات المفروضة من واشنطن.

وقالت الخارجية الروسية “ردا على العقوبات ضد روسيا التي تفرضها إدارة (جو) بايدن بشكل دوري (…) يمنع على 500 أميركي دخول روسيا الاتحادية”، مشيرة إلى أن أوباما ضمن المدرجين على القائمة.

وكانت الولايات المتحدة قد أضافت الجمعة مئات الكيانات والشركات والأفراد إلى قائمتها السوداء للعقوبات في إطار جهودها لتضييق الخناق على الاقتصاد الروسي.

وأضافت الخارجية الروسية “كان على واشنطن أن تدرك منذ وقت طويل أنه لن يتم ترك أي خطوة معادية ضد روسيا تمر دون رد”.

ومن بين الذي أدرجت أسماؤهم في قائمة العقوبات الروسية المقدمين التلفزيونيين ستيفن كولبرت وجيمي كيميل وسيث مايرز.

وتضمنت القائمة ايضا المذيعة في شبكة “سي ان ان” إيرين بورنيت ومذيعي شبكة “ام اس ان بي سي” راشيل مادو وجو سكاربورو.

كما وضعت روسيا على قائمتها السوداء أعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب الاميركيين وأعضاء في مراكز أبحاث اتهمتهم بالتورط “في نشر الرهاب الروسي والأخبار المزيفة”، إضافة إلى رؤساء شركات “تزود أوكرانيا بالسلاح”.

وفي البيان نفسه، أعلنت موسكو أنها رفضت مجددا طلب إجراء زيارة قنصلية للصحافي الأميركي المعتقل إيفان غيرشكوفيتش ردا على رفض واشنطن منح تأشيرات لعدد من الصحافيين الروس.

وكان من المقرر أن يرافق الصحافيون وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك الشهر الماضي.