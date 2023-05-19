سمو ولي العهد يبعث ببرقية شكر إلى ولي العهد بالمملكة العربية السعودية

بعث ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية لأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة أعرب فيها سموه عن أسمى مشاعر الشكر والامتنان لما لقيه سموه حفظه الله والوفد المرافق من حسن استقبال وكريم الحفاوة خلال حضور أعمال الدورة ال32 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة والمعبرتين عن عمق الوشائج والأواصر الوثيقة والعلاقات التاريخية الوطيدة المتميزة التي تربط قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين على مر السنين.

كما ثمن سموه حفظه الله عاليا ما بذلته حكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة من جهود حثيثة وعمل دؤوب وتنظيم دقيق وترتيبات متميزة شكلت السمات الأساسية لنجاح هذه القمة مؤكدا سموه حفظه الله الدور الرائد الكبير للمملكة الشقيقة والمكانة الرفيعة التي تتبوأها على المستويين الإقليمي والدولي ودعم سبل التعاون العربي المشترك على كافة الأصعدة وتوحيد الطاقات لخدمة القضايا العربية المصيرية في ظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة.

داعيا سموه المولى تعالى لسموه بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد وللمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة (حفظه الله ورعاه).