الداخلية: ضبط شخص في ميدان حولي وبحوزته 19 زجاجة يشتبه انها مسكرة ومبالغ مالية

الداخلية: ضبط شخص في ميدان حولي وبحوزته 19 زجاجة يشتبه انها مسكرة ومبالغ مالية

قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه في ظل النشاط الأمني المتواصل وتكثيف انتشار الدوريات تمكنت إدارة العمليات والدوريات التابعة لمديرية أمن محافظة حولي من ضبط شخص في منطقة ميدان حولي وبحوزته 19 زجاجة يشتبه انها مسكرة ومبالغ مالية.

كما تمكنت الإدارة العامة لشرطة النجدة من ضبط شخصين في منطقة جواخير الهجن وبحوزتهما مواد يشتبه انها مخدرة حيث تم إحالتهم والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.