وزير الدفاع بالوكالة يشيد بالعلاقات الوطيدة بين الكويت والولايات المتحدة وتعاونهما الدائم على كافة الصعد

وزير الدفاع بالوكالة يشيد بالعلاقات الوطيدة بين الكويت والولايات المتحدة وتعاونهما الدائم على كافة الصعد

أشاد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح بعمق العلاقات الوطيدة والراسخة بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وتعاونهما الدائم والمشترك على الصعد كافة لاسيما ما يتعلق بالجوانب العسكرية.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن وزارة الدفاع عقب استقبال الشيخ طلال الخالد بمكتبه اليوم الجمعة قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول مايكلكوريلا والوفد المرافق له بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

وذكر البيان أنه تم خلال اللقاء تم تبادل الأحاديث الودية ومناقشة أهم القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك واستعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.

وحضر اللقاء رئيس الأركان العامة للجيش بالتفويض اللواء الركن مهندس دكتور غازي الشمري والقائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى البلاد جيمس هولتسنايدر وعدد من كبار قادة الجيش.