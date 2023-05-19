سمو ولي العهد يبعث ببرقية شكر إلى خادم الحرمين الشريفين

بعث ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن أعمق مشاعر الشكر وأصدق معاني الامتنان والعرفان على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الأصيلة التي حظي بهما سموه حفظه الله والوفد المرافق خلال حضور سموه في الدورة العادية ال32 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة والنابعة من السجايا المعبرة عن متانة العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة ووشائج المودة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

كما أشاد سموه حفظه الله ببالغ التقدير والثناء بالجهد المتواصل والعمل الدؤوب والتنظيم الدقيق والترتيبات المتميزة التي وفرتها المملكة العربية السعودية الشقيقة لكافة الوفود المشاركة ممَّا كان له كبير الأثر لوصول هذه القمة إلى مراتب النجاح مؤكدا سموه حفظه الله على الدور المحوري البارز للمملكة العربية السعودية الشقيقة والمكانة الرفيعة التي تحظى بها على المستويين الإقليمي والدولي آملا سموه حفظه الله أن تسهم النتائج الإيجابية للقمة من توصيات وقرارات في تعزيز آليات العمل العربي المشترك ودعم التضامن العربي في ظل الأزمات والتحديات الراهنة التي تواجهها المنطقة.

سائلا سموه الله تعالى أن يحيط أخيه خادم الحرمين الشريفين بكريم عنايته ويمده بعونه وتوفيقه لمواصلة قيادة المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق على دروب العزة والرفعة.