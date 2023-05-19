وزارة الخارجية الكويتية

دولة الكويت تدين وتستنكر إقتحام أحد مسؤولي حكومة الإحتلال وأعضاء من الكنيست المسجد الأقصى المبارك تحت حراسة قوات الأمن

19 مايو، 2023
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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة وإستنكار دولة الكويت لإقتحام أحد مسؤولي حكومة الإحتلال الإسرائيلية وأعضاء من الكنيست المسجد الأقصى المبارك تحت حراسة قوات الأمن.

وأكدت الوزارة على رفض دولة الكويت المطلق لمثل هذه الممارسات غير القانونية والإنتهاكات المستمرة المستفزة لمشاعر المسلمين.

وجددت الوزارة موقف دولة الكويت الثابت الداعي إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي الفوري وتحمل مسؤولياته لوقف هذه الإنتهاكات الإسرائيلية المتواصلة وإحترام حرمة الأماكن المقدسة وتوفير الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني الشقيق ومقدسات المسلمين.

المصدر
وزارة الخارجية
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19 مايو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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