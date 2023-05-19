انطلاق أعمال القمة العربية في مدينة جدة السعودية

رئيس الوزراء الجزائري: احتضنا القمة العربية في دورتها السابقة وسط تحديات دولية كبيرة

الأزمة الأوكرانية فرضت علينا تحديات كبيرة

نرحب باستعادة سوريا مقعدها في الجامعة العربية

نثمن جهود السعودية لإعادة سوريا إلى الجامعة العربية

عملنا على توحيد الصف الفلسطيني من خلال إعلان الجزائر

نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني وعلى المجتمع الدولي وضع حد لسياسة الاستيطان الإسرائيلي

ندعو إلى تعزيز صمود أهلنا في القدس

ندين الغارات الإسرائيلية الإجرامية الأخيرة على قطاع غزة

نعمل على استكمال مسار المصالحة الفلسطينية

نؤكد على أهمية الحوار مع دول الجوار

نرحب بالتقارب العربي الحاصل بين الجارتين إيران وتركيا

يجب تدعيم الأمن الغذائي للشعوب العربية

نثمن كل الجهود المبذولة لتسوية أزمة اليمن وإنهاء معاناة شعبه

السودان يشهد انفجارا في دائرة العنف بعد تفاؤل بإمكانية حل أزمته

ندعو لتحرك سريع لحل الأزمة السودانية دون تدخلات خارجية

رئيس وزراء الجزائر يسلم رئاسة الدورة الـ 32 للقمة العربية إلى السعودية

ولي العهد السعودي: نؤكد للدول الصديقة في الشرق والغرب بأننا ماضون في السلام

نرحب بحضور الرئيس السوري بشار الأسد في القمة العربية

نأمل أن تشكل عودة سوريا للجامعة العربية في إنهاء أزمتها

لن نسمح بأن تتحول منطقتنا إلى منطقة صراعات

القضية الفلسطينية كانت ولا زالت قضية العرب المحورية

أرحب بالرئيس الأوكراني ضيفا على “القمة العربية 32” ونؤكد للدول الصديقة في الشرق والغرب بأننا ماضون في السلام

نعمل على وقف فعال لإطلاق النار في السودان

ندعم أطراف أزمة اليمن من أجل إنهاء أزمته

لن نسمح أن تتحول منطقتنا إلى منطقة صراعات

ندعم الجهود الدولية لحل الأزمة في أوكرانيا

أمين عام الجامعة العربية: المشهد الدولي يمر بأشد الفترات خطورة في العالم المعاصر

على الدول العربية الاستمساك بتحقيق مصالحها في ظل الاستقطاب الدولي

السودانيون يدفعون ثمن المواجهة المسلحة في السودان

ندعو للحفاظ على السودان ومقدراته

نأمل أن تعمل قمة جدة على حل أزمة السودان

نرحب بالرئيس بشار الأسد بعد عودة سوريا إلى مقعدها

الحل السياسي هو الوحيد من أجل إنهاء أزمة سوريا

المنطقة العربية عانت وما تزال من التدخلات الإقليمية في شؤونها

نرحب بالاتفاق بين السعودية وإيران

نرحب بالاتفاق الذي تم توقيعه بين السعودية وإيران

ممارسات الاحتلال أدت إلى رفع منسوب العنف في الأراضي الفلسطينية

الرئيس الأوكراني أمام القمة العربية: الأوكرانيون لم يختاروا طريق الحرب

نحن لم نتخذ القرار بشأن الحرب التي شنتها روسيا

لن نخضع أبدا للمطامع الروسية

نواصل قتالنا من أجل حماية بلادنا وأدعوكم لحماية شعبنا بما في ذلك المسلمين في بلادنا

مئات الآلاف من أطفالنا تم ترحيلهم إلى روسيا وفصلهم عن أسرهم

أوجه نداء نبيلا لكم للمساعدة في حماية شعبنا بمن فيهم المجتمع المسلم في أوكرانيا

رئيس المفوضية الأفريقية: لا حل عسكريا للأزمة في السودان ونرحب بجهود التهدئة

ندعو لتشكيل كتلة دولية للمساعدة في حل أزمة السودان

نرحب بجهود السعودية والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في السودان

نأمل أن تتخذ القمة العربية قرارات حاسمة لحل الأزمة في السودان

الحرب الروسية الأوكرانية تهدد مصادر الطاقة والأمن الغذائي العالمي

لا بد من اتخاذ قرارات حاسمة لحل الأزمات التي تواجهها المنطقة

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي: ندعو لتكثيف التعاون لدعم الشعب الفلسطيني

لم ندخر جهدا لوقف الصراع في السودان منذ اليوم الأول

نواجه تحديات تستدعي التعاون والتضامن بين دولنا الأعضاء

نؤكد على عمق الروابط مع الجامعة العربية

نؤكد على دعمنا لمبادرة السلام العربية لحل قضية فلسطين

نرحب بالمبادرة السعودية الأميركية لحل الأزمة في السودان

نناشد الأطراف السودانية إعلاء المصلحة الوطنية

حريصون على إزالة كافة أسباب التوتر في اليمن وليبيا وسوريا

العاهل الأردني: نثمن حرص السعودية على توثيق التعاون العربي

منظومة العمل العربي المشترك تستدعي تعزيز التعاون بين دولنا

منظومة العمل العربي المشترك بحاجة إلى تطوير دائم لمواجهة التحديات الدولية

القضية الفلسطينية قضيتنا المركزية ونعمل من أجل حصول الفلسطينيين على دولتهم عبر سلام عادل

السلام لن يتحقق مع استمرار الاستيطان الإسرائيلي

السلام العادل والشامل يتحقق من خلال حصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة

لا يمكن تحقيق السلام مع استمرار الاستيطان وتهجير الفلسطينيين من أرضهم

حل الدولتين هو الفرصة الوحيدة والبديل عن ذلك سيضع المنطقة على طريق الصراع المستمر

السلام العادل والشامل لن يتحقق إلا بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه وأولها دولته المستقلة على حدود عام 1967

نؤكد على ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس

الأزمة في سوريا كان ثمنها غاليا ونرحب بعودتها للجامعة العربية ونأمل بأن تسهم في حل أزمتها

منظومة العمل العربي المشترك بحاجة دومًا إلى التجديد

استقرار العراق هو استقرار للمنطقة وأمنها

الرئيس المصري: المنطقة تمر بظروف قاسية تهدد الحاضر والمستقبل

من المهم الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها

يجب الاعتماد على قدراتنا الذاتية لحل القضايا العربية

لا بد من تفعيل مفهوم العمل العربي المشترك

حالة الاستقطاب الدولي أصبحت تهدد نظام العولمة

المنطقة تمر بظروف صعبة تحتاج لحلول حاسمة ويتطلب الأمر تعاونا عربيا مشتركا

مصر تواصل الجهود من أجل تثبيت الهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين

نحذر من أن استمرار إدارة الصراع عسكريا بين الفلسطينيين والإسرائيليين سيؤدي لتفجير الأوضاع

نؤكد تمسكنا بمبادرة السلام العربية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

الأزمة في السودان تنذر بصراع طويل سينعكس على المنطقة

نؤكد على المبادرة العربية كحل للقضية الفلسطينية ونعمل من أجل تثبيت الهدنة في غزة

نرحب بعودة سوريا للجامعة العربية

حان الوقت لاتخاذ زمام المبادرة لضبط العلاقات مع دول الجوار

العاهل البحريني: نهج السلام لا بديل عنه من أجل حل كافة القضايا العالقة في دول المنطقة

نرحب بعودة سوريا إلى الجامعة العربية

ندعو لاستكمال مسيرة السلام بما يضمن حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة

ندعو إلى تحقيق التكامل العربي

نأمل أن تسهم الجهود في حل الصراع بين روسيا وأوكراني

نؤكد ضرورة وقف الاشتباكات المسلحة في السودان

الرئيس الفلسطيني: نرحب بعودة الرئيس السوري بشار الأسد لأعمال القمة العربية

نشيد بمواقف الزعماء العرب تجاه القضية الفلسطينية

نؤكد رفضنا لاستمرار استباحة الاحتلال لأرضنا ومقدساتنا

إحياء الأمم المتحدة ذكرى النكبة يدحض الروايات الإسرائيلية

ندعو المجتمع الدولي إلى محاسبة الاحتلال على انتهاكاتها وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني

نثق في نجاح قمة جدة في التعامل مع التحديات التي تواجه أمتنا

الرئيس الموريتاني: التغيرات التي يواجهها العالم تستدعي رص الصفوف العربية

ندعم جهود السعودية في معرض استضافة إكسبو 2030

ندين الاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

ندعو لبذل الجهود الممكنة لوقف دائم لإطلاق النار في السودان

نشيد بجهود السعودية لرعاية محادثات بين الأطراف السودانية

الحفاظ على الدولة الوطنية فرض عين

أشيد بعودة سوريا إلى الحضن العربي وآمل أن تستعيد دورها في العمل العربي المشترك

نولي أهمية قصوى لتأسيس السوق العربية المشتركة

الرئيس التونسي: الأشقاء في فلسطين يواصلون تقديم التضحيات للتحرر من الاحتلال

يجب وضع حد للانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني والصمت الدولي تجاهها

العالم بصدد التشكل من جديد والعالم العربي دفع ثمنا باهظا من أجل التحرر

العالم الذي يتشكل اليوم يجب ألا يتشكل على حساب أمتنا بل نريد أن نكون شركاء في ذلك

نرفض الانخراط في أي محاور أو تحالفات عالمية

تغييب المؤسسات الوطنية غرضه نشر الفوضى في دولنا

نرحب بعودة سوريا إلى الجامعة العربية وإحباط مؤامرة تفتيتها

ندعم أن يحسم الشعب الليبي أمره بنفسه عبر الانتخابات

نأمل أن تنتهي أسباب الفرقة والإنقسام في اليمن

لا نريد سودانا ثالثا أو رابعا بعد اندلاع العنف مجددا

لدينا من الإمكانات ما يكفي لتحقيق أهدافنا من دون أي إملاءات من الخارج

نأمل في أن تحل أزمات ليبيا واليمن والسودان

الرئيس السوري: نحن اليوم أمام فرصة لإعادة ترتيب شؤوننا بمعزل عن التدخلات الخارجية

على العالم ترك القضايا الداخلية لشعوبنا وينبغي علينا رفض التدخلات الأجنبية

أدعو لتطوير ومراجعة ميثاق الجامعة العربية ونظامها الداخلي لتتماشى مع متطلبات العصر

العمل العربي المشترك بحاجة إلى أهداف مشتركة وسياسة موحدة ومبادئ واضحة

المصالحات التي حصلت فرصة تاريخية لإعادة ترتيب شؤوننا بدون تدخل أجنبي

الأزمات في المنطقة سببها تصدعات نشأت في الساحة العربية

أتمنى أن تشكل القمة مرحلة جديدة في التنمية بدلاً من الحرب

لا بد من الجامعة العربية لاستعادة دورها

سوريا قلب العروبة وفي قلبها

سوريا عادت إلى مكانها بعد إحباط مؤامرة تقسيمها وتفتيتها

أشكر خادم الحرمين على جهوده لتعزيز المصالحة في المنطقة

نأمل أن تشكل القمة فرصة لتعزيز التعاون العربي المشترك

الرئيس الجيبوتي: نحتاج لمواقف عربية متماسكة لمواجهة التحديات

القضية الفلسطينية تمر بأحلك الظروف في ظل إمعان الاحتلال في التنكيل بالشعب الفلسطيني الأعزال

نرحب بعودة سوريا إلى الحضن العربي ونثمن الجهود العربية المكثفة التي بذلت بهذا الخصوص

نجدد التأكيد على موقفنا الثابت إلى جانب الشعب اليمني الشقيق وقيادته الشرعية

الاتفاق السعودي الإيراني أنعش الآمال بتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة

نؤكد حرصنا البالغ على أمن واستقرار السودان وسلامة أراضيه

نرحب بالجهود المحلية والإقليمية الدولية التي تهدف إلى وقف إطلاق النار في السودان

لا سبيل لمواجهة التحديات إلا من خلال مواقف عربية موحدة

نؤكد دعمنا الكامل للجهود المبذولة لحل الأزمة الليبية

الرئيس الصومالي: نثمن الجهود السعودية والأميركية بشأن إنهاء الصراع في السودان

ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يلقي كلمة دولة الكويت في أعمال القمة العربية الـ32 في جدة

سمو ولي العهد: نشعر بالتفاؤل بالانفراجات الجارية في المنطقة

التفاهمات بين السعودية وإيران ستنعكس إيجابا على المنطقة

تحديات متسارعة تحيط بالدول العربية

ما يحدث في أوكرانيا له تداعيات على الدعم والسلم الدوليين

الاضطرابات العالمية لها تبعات خطيرة وتحتم علينا وضع آليات مناسبة لمواجهتها

نجدد تأييدنا لقرار الجامعة العربية بعودة سوريا إلى بيت العرب

نأمل أن تكون عودة سوريا إلى الجامعة العربية مقدمة لإنهاء الأزمة

نرفض أي تدخل خارجي في الشأن السوري

موقفنا الثابت في الأزمة السورية هو العمل من أجل تقديم المساعدة الإنسانية للشعب السوري

ندعم عودة سوريا لدورها المؤثر عربيا وإقليميا

القضية الفلسطينية ستبقى على رأس الأولويات والتحديات

نؤكد على موقفنا الداعم للقضية الفلسطينية

الانتهاكات الإسرائيلية تمس الوضع التاريخي للقدس

نتمسك بمباردة السلام العربية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة

رئيس الوزراء العراقي: نرحب بعودة سوريا إلى مكانها الطبيعي في الجامعة العربية

موقف العراق ثابت في دعم الحق الفلسطيني في الأرض والسيادة

نؤكد على الحق الفلسطيني في الأرض والسيادة وفي إقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف

نشدد على أهمية العمل العربي المشترك من أجل احتواء الخلافات

ينبغي العمل من أجل منع انزلاق السودان للتناحر ونرحب بمبادرات الحل

نرحب بالتفاهمات بين السعودية وإيران لخدمة المنطقة

أدعو الجامعة العربية إلى بناء تكتل اقتصادي لاستغلال مواردنا

رئيس الوزراء اللبناني: نثمن عودة سوريا للقيام بدورها كاملا في الجامعة العربية

لبنان يعاني من أزمات متعددة ويعيش سنوات عجاف

أزمة لبنان زادت مع شغور منصب رئاسة الجمهورية

طول فترة الأزمة وتزايد أعداد النازحين يجعل من أزمة اللجوء أكبر من طاقة لبنان على التحمل

رئيس الوفد العماني: نرحب بجهود خادم الحرمين الشريفين من أجل إحياء التضامن العربي بما يعود بالنفع على دولنا

نرحب بمشاركة سوريا الفاعلة في الجامعة العربية وبتعزيز العمل العربي المشترك

واثقون من استعادة سوريا لمكانتها كحاضرة تاريخية ومنارة عربية

رئيس المجلس الرئاسي الليبي: نؤكد عزمنا على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نهاية العام الجاري

ماضون بمشروع المصالحة الوطنية

ننسق مع بعثة الأمم المتحدة لتوحيد القوات المسلحة الليبية

ندعو إلى خروج كافة القوات الأجنبية من ليبيا

نواصل العمل من أجل إجراء الانتخابات في ليبيا

ندعم كل الجهود لرأب الصدع ونبذ الخلافات بين دولنا ولم الشمل العربي

مستعدون للانخراط في جهود حل الأزمة السودانية

نجدد تأكيدنا على توظيف الحوار الليبي وفق خارطة طريق تحافظ على مؤسسات الدولة

ندعم الجهود المبذولة لحل الأزمة السودانية بما يحفظ دماء إخواننا هناك

رئيس المجلس الرئاسي اليمني: نثمن الجهود العربية في دعم إقامة مؤسسات الدولة اليمنية ورفض التدخل الخارجي

يجب إنهاء الانقلاب ضد مؤسسات الدولة اليمنية

الشعب اليمني لا يزال يعاني من ويلات الحرب

نشكر السعودية لدورها في ردع التهديدات المحدقة بالأمة العربية

يجب إنهاء الانقلاب ضد مؤسسات الدولة اليمنية من قبل المليشيات المدعومة إيرانيا

نأمل أن تمثل قمة جدة منعطفا في تجاوز التحديات

نستمر في تطبيق الهدنة من طرف واحد حرصا على اليمنيين

حريصون على إنهاء معاناة شعبنا وقطع الطريق أمام الميليشيات

الحوثيون يمنعون وصول السفن للموانئ اليمنية

المليشيات الحوثية تواصل تهديد أمن دول الجوار باستخدام المسيرات والصواريخ

نأمل من أشقائنا في تحالف دعم الشرعية العمل على وقف انتهاكات المليشيات

نأمل أن تنعكس التفاهمات بين السعودية وإيران إيجابا على اليمن

رئيس الوفد السوداني: أتشرف بمخاطبتكم بتكليف من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان

الجيش مستمر في معركة الكرامة ضد التمرد

قوات الدعم السريع في السودان تمارس الخداع

الدعم السريع يدعي زيفا دعمه للتحول الديمقراطي

قوات الدعم السريع تسللت إلى داخل الأحياء السكنية واحتجزت مدنيين أبرياء

قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم ضد الإنسانية ولم تلتزم بكل اتفاقات الهدنة

قوات الدعم السريع هاجمت مقرات البعثات الدبلوماسية

قلقون من تجاهل المجتمع الدولي لانتهاكات الدعم السريع في السودان

لسنا دعاة حرب لكنها فرضت علينا وإذا جنحت القوات المتمردة للسلم سنجنح لذلك

نؤكد لكم أنه إذا ألقت القوات المتمردة سلاحها فسنعفو عنها

نرحب بعودة سوريا إلى الجامعة العربية

اختتام أعمال القمة العربية الثانية والثلاثين باعتماد بيان جدة

إعلان جدة: نؤكد أهمية تكثيف الجهود للتوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية

ندعو لضرورة التهدئة في السودان وتغليب لغة الحوار

نأمل أن تسهم عودة سوريا للجامعة العربية في دعم استقرارها

تأكيد أهمية تكثيف الجهود العربية الرامية إلى مساعدة سوريا على تجاوز أزمتها

دعم الجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية

تأكيد ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية

رفض تام لدعم تشكيل جماعات وميليشيات مسلحة خارجة عن نطاق مؤسسات الدولة