حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

لبنان يتسلم الإشارة الحمراء من الإنتربول بحق حاكم المصرف المركزي

19 مايو، 2023
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قال وزير الداخلية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي لرويترز اليوم الجمعة إن لبنان تلقى مذكرة من منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) بحق حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، قائلا إنه سينفذ الإشعار إذا أمر القضاء بذلك.

وصدرت المذكرة بعد أن أصدرت فرنسا مذكرة توقيف بحق سلامة في إطار تحقيقها فيما إذا كان قد اختلس مئات الملايين من الدولارات من الأموال العامة، وهو اتهام ينفيه سلامة.

وقال مولوي في اتصال مع رويترز إن النشرة الحمراء للإنتربول صدرت يوم الأربعاء وإن القضاء اللبناني تلقى الإشعار في صباح اليوم التالي.

وقال المولوي “سننفذ ما يقوله القضاء”

وأضاف أنه يعتقد أنه “من الضروري” أن يستقيل سلامة. ودعا نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي أمس الخميس الحاكم الى التنحي .

وقال مولوي إن المسألة ستناقش في اجتماع تشاوري لمجلس الوزراء يوم الاثنين لكنها بالفعل جزء من المحادثات بين كبار قادة البلاد.

وأضاف أن قضية سلامة “تجري مناقشتها بجدية”.

المصدر
رويترز
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19 مايو، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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