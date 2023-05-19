سمو ولي العهد مغادرا الكويت لحضور مؤتمر القمة العربية في جدة

سمو ولي العهد يصل إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة لترؤس وفد دولة الكويت في القمة العربية بجدة

19 مايو، 2023
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بحفظ الله ورعايته وصل ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله والوفد الرسمي المرافق لسموه ظهر اليوم إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك لترؤس وفد دولة الكويت في الدورة العادية الـ 32 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في محافظة جدة.

وكان في استقبال سموه حفظه الله على أرض المطار صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس بعثة الشرف سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود وسعادة سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.

المصدر
كونا
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19 مايو، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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