الصحة العالمية تحذر من 9 ملايين وفاة إضافية سنويا بسبب التغير المناخي

أشارت منظمة الصحة العالمية إلى مخاطر بوقوع أكثر من تسعة ملايين وفاة على صلة بالمناخ سنويا بحلول نهاية القرن.

وقالت المنظمة في تقرير الإحصاءات الصحية العالمية، الذي نشرته اليوم الجمعة، “تتأثر كافة مناحي الصحة بالتغير المناخي، من الهواء والمياه والتربة النظيفة، إلى الأجهزة الغذائية وسبل الحياة”، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت: “المزيد من التأجيل في التصدي للتغير المناخي سوف يزيد من المخاطر الصحية، وسيقوض عقودا من التحسين في مجال الصحة العالمية، و ويتعارض مع التزاماتنا الجماعية”.

وقالت المنظمة إنه رغم أن الدول الأفريقية والأمم الأكثر فقرا والدول الجزرية النامية الصغيرة كانت الأقل إسهاما تاريخيا في الانبعاثات العالمية، فإنها تواجه الحجم الأكبر من التداعيات الصحية الناجمة عن التغير المناخي.