أمين “مجلس التعاون” يدين اقتحام المسجد الأقصى المبارك

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي عن إدانته واستنكاره لاقتحام أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية وأعضاء من الكنيست (البرلمان) ومتطرفين المسجد الأقصى المبارك تحت حماية من الشرطة الإسرائيلية.

وقال البديوي في بيان اليوم الجمعة إن استمرار اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى وانتهاك حرماته يعد تصعيدا خطيرا واستباحة للحرم القدسي.

وشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي والجهات الإقليمية والدولية والأخرى ذات الصلة والمؤثرة للعمل بجدية وأكثر فاعلية نحو وضع حد عاجل لاستمرار التهور الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وأهمية دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدما.

وجدد البديوي تأكيده على مواقف دول المجلس الثابتة تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وكانت وحدة الإعلام في محافظة (القدس) ذكرت في بيان امس الخميس أن نحو 500 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى يتقدمهم وزير النقب والجليل في حكومة الاحتلال يتسحاق فاسرلاف وأعضاء بالكنيست بينهم العضو السابق الحاخام يهودا غليك.