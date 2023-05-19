سمو ولي العهد يتوجه إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة لترؤس وفد دولة الكويت في القمة العربية بجدة

سمو ولي العهد يتوجه إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة لترؤس وفد دولة الكويت في القمة العربية بجدة

غادر البلاد ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله والوفد الرسمي المرافق لسموه صباح اليوم متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة لترؤس وفد دولة الكويت في الدورة العادية الـ32 لاجتماع مجلس جامعةالدول العربية على مستوى القمة في محافظة جدة.

وكان في وداع سموه على أرض المطار سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح ومعالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله الأحمد الصباح وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء ومعالي نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد الجابر الصباح ومعالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح ومعالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وكبار المسؤولين بالدولة.

ويرافق سموه وفد رسمي يضم كلا من معالي وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار مناف الهاجري وكبار المسؤولين بديوان سمو ولي العهد.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.