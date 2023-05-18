وزارة الخارجية الكويتية

الخارجية: طرح إعلان جديد للتعيين بوظيفة ملحق دبلوماسي وقنصلي

18 مايو، 2023
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أعلنت وزارة الخارجية عزمها طرح إعلان جديد للتعيين بوظيفة ملحق دبلوماسي وقنصلي في القريب العاجل وسينشر في الجريدة الرسمية.

وقالت الوزارة: في ضوء نتائج إختبار المتقدمين للعمل في وزارة الخارجية بوظيفة ملحق دبلوماسي وقنصلي والذي تم اليوم في مقر وزارة الخارجية ومعهـد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي الكويتي، ونظراً لعدم إجتياز العدد المطلوب الذي تم تحديده في الإعلان الصادر عن الوزارة بتاريخ 9 يناير 2023 لتعيين عدد 30 وظيفة لشغل درجة ملحق دبلوماسي وقنصلي للعمل في وزارة الخارجية، فقد وجهنا بطرح إعلان جديد للتعيين لوظيفة ملحق دبلوماسي وقنصلي في القريب العاجل وسينشر في الجريدة الرسمية، وستكون هناك مراجعة دقيقة لكافة الجوانب المتعلقة بالاختبار القادم من اللجنة المختصة في ضوء الملاحظات التي وردت للوزارة ونتائج الاختبار السابق.

المصدر
وزارة الخارجية
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18 مايو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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