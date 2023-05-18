وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي

وزيرة الشؤون: 50% من زكاة “التعاونيات” للغارمين الكويتيين

18 مايو، 2023
0 5 دقيقة واحدة

أصدرت وزير الشؤون الاجتماعية وشئون المرأة والطفولة المهندسة مي البغلي اليوم الخميس القرار الوزاري رقم (99) لسنة 2023 الذي يلزم الجمعيات التعاونية بصرف 50% من مبلغ الزكاة الخاص بها إلى الغارمين الكويتيين.

ونص القرار أن يسلم مبلغ الزكاة إلى لجنة الغارمين التي شكلتها وزارة الشؤون الاجتماعية مع الجهات المعنية المختصة، ويسلم باقي المبلغ 50% إلى بيت الزكاة ولا يجوز إخراجها إلى غيره من الجهات أو الأفراد.

ويأتي إصدارا هذا القرار تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء في دعم المواطنين وتوطين العمل الخيري داخل البلاد واستكمالا لحملة الغارمين وتطلعات وزارة الشؤون الاجتماعية الى دعم ورعاية المواطن الكويتي ووضعه في مقدمة الأولويات.

يذكر أن الحملة الوطنية للمساعدة على سداد ديون الغارمين التي نفذتها وزارة الشؤون الاجتماعية في رمضان الماضي بلغت حصيلتها النهائية 11,441,051 دك ساهم فيها 59,252 متبرعا

المصدر
وزارة الشؤون
الوسوم
18 مايو، 2023
0 5 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

نائب وزير الخارجية يبحث مع مسؤول رفيع بالخارجية الفلبينية نتائج اجتماع اللجنة المشتركة الخاصة بتشغيل العمالة الفلبينية

18 مايو، 2023

نائب وزير الخارجية يلتقي القائم بأعمال السفارة اللبنانية لدى دولة الكويت

18 مايو، 2023

قوة الإطفاء تخالف وتنذر عدة قسائم صناعية مخالفه لاشتراطات السلامة والوقاية من الحريق في الشويخ الصناعية

18 مايو، 2023

“المواصلات” تدشن خدمة توصيل وإرسال الشحنات البريدية الى سكن العملاء

18 مايو، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى