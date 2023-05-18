وزيرة الشؤون: 50% من زكاة “التعاونيات” للغارمين الكويتيين

أصدرت وزير الشؤون الاجتماعية وشئون المرأة والطفولة المهندسة مي البغلي اليوم الخميس القرار الوزاري رقم (99) لسنة 2023 الذي يلزم الجمعيات التعاونية بصرف 50% من مبلغ الزكاة الخاص بها إلى الغارمين الكويتيين.

ونص القرار أن يسلم مبلغ الزكاة إلى لجنة الغارمين التي شكلتها وزارة الشؤون الاجتماعية مع الجهات المعنية المختصة، ويسلم باقي المبلغ 50% إلى بيت الزكاة ولا يجوز إخراجها إلى غيره من الجهات أو الأفراد.

ويأتي إصدارا هذا القرار تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء في دعم المواطنين وتوطين العمل الخيري داخل البلاد واستكمالا لحملة الغارمين وتطلعات وزارة الشؤون الاجتماعية الى دعم ورعاية المواطن الكويتي ووضعه في مقدمة الأولويات.

يذكر أن الحملة الوطنية للمساعدة على سداد ديون الغارمين التي نفذتها وزارة الشؤون الاجتماعية في رمضان الماضي بلغت حصيلتها النهائية 11,441,051 دك ساهم فيها 59,252 متبرعا