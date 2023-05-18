أمين “مجلس التعاون” يؤكد أهمية دور الشراكة الاستراتيجية الخليجية-الأمريكية في تحقيق المصالح المشتركة

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الخميس الدور المهم للشراكة الاستراتيجية الخليجية – الأمريكية في خدمة المصالح المشتركة ودعم أمن المنطقة واستقرارها.

وقالت الأمانة العامة لمجلس التعاون في بيان إن ذلك جاء خلال استقبال البديوي سفير الولايات المتحدة لدى السعودية مايكل آلان راتني في مقر الأمانة بالرياض.

وذكرت الأمانة أن اللقاء شهد مناقشة موضوعات عدة أبرزها الترتيبات المتعلقة بالاجتماعات الخليجية – الأمريكية المشتركة التي تعقد في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة.

وأضافت أنه تم بحث أولويات اجتماعات مجموعات العمل المتخصصة وسبل تطوير وتعزيز التعاون بينهما في جميع المجالات بالإضافة إلى متابعة أحدث المستجدات للقضايا الإقليمية والملفات ذات الاهتمام المشترك.

من جهته هنأ البديوي السفير راتني بمناسبة تعيينه سفيرا للولايات المتحدة لدى السعودية متمنيا له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله.