“المواصلات” تدشن خدمة توصيل وإرسال الشحنات البريدية الى سكن العملاء

أعلنت وزارة المواصلات الكويتية اليوم الخميس عن تدشين خدمة توصيل وإرسال الشحنات البريدية من وإلى مقر سكن العملاء.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور أحمد الحسيني في تصريح صحفي إن قطاع البريد باشر العمل على تفعيل خدمة توصيل وإرسال الشحنات البريدية الصادرة والواردة (الرزم البريدية) من وإلى مقر سكن العميل مقابل دفع مبالغ مالية رمزية.

وأضاف الحسيني أن المبالغ تشمل أيضا دفع الرسوم الجمركية المقررة من قبل الجهات المختصة دون الحاجة لحضوره في حال رغب العميل بالاستفادة من هذه الميزة.

وأوضح أن الآلية المتبعة لدى قطاع البريد الخاصة بتسليم الشحن البريدية (الرزم البريدية) تتم عبر الرسائل النصية من خلال (kuwait post) التي تتضمن إعطاء العميل الحرية باختيار آلية استلام الشحنة البريدية من خلال الدخول للموقع الالكتروني المرفق بالرسالة (https://kuwaitpost.moc.gov.kw) واتاحة الفرصة للعميل بحرية اختيار الآلية المناسبة.

وذكر أن الالية تكون من خلال الموافقة على التوصيل لمقر السكن مقابل تكلفة مالية رمزية أو اختيار عدم الرغبة بالتوصيل ومن ثم ترحيل الرزم إلى مكتب بريد المختص وفقا لعنوان السكن وفي حال عدم الاستجابة للرسالة خلال ثلاثة أيام عمل يتم ترحيل الرزمة لمكتب البريد المختص.

وبين أن خدمة توصيل الطرود والبريد الممتاز ستدخل حيز التنفيذ خلال الأيام القليله المقبلة بعد التنسيق مع الإدارة العامة للجمارك مؤكدا سعي الوزارة لتسهيل الإجراءات المتبعة لتسليم الشحنات البريدية وتسهيل عملية دفع الرسوم والتي حددتها عبر الدخول لموقع (https://kuwaitpost.moc.gov.kw) واتباع الاجراءات اللازمة لإتمام عملية الدفع.

وأفاد بأن العميل يستطيع معرفة حالة الشحنة البريدية الخاصة به وتتبعها من خلال الوسائل الرسمية التي حددتها الوزارة كالموقع الالكتروني أو الاتصال على الخدمة الهاتفية (1880545).

وأضاف أن قطاع البريد يقوم بإرسال رسائل نصية للعملاء من خلال اسم المستخدم Kuwaitpost لإبلاغهم عن وجود شحنات جاهزة للتسليم ومن ثم استكمال إجراءات التخليص والتوصيل لتلك الشحنات عند موافقة العميل.

وأشار الى أن المبالغ الرمزية التي ستحصل مقابل الاستفادة من هذه الخدمة ولا تشمل الرسوم الجمركية هي كالتالي:

دينار واحد للطرد أو البريد الممتاز من كيلوغرام حتى 15 كيلوغرام “وفي حال ورود مواد أخرى للعميل أو العنوان المرسلة له البعثة البريدية من نفس الفئة والوزن في نفس اليوم يضاف قيمة 400 فلس لكل مادة إضافية”.

أكثر من 15 كيلو غرام الى 30 كيلو غرام تصل رسومها الى دينار ونص للطرد أو البريد الممتاز “وفي حال ورود مواد أخرى من نفس الفئة والوزن لنفس صاحب العلاقة أو العنوان في نفس اليوم يضاف قيمة 600 فلس لكل مادة إضافية”.

الرزم البريدية حتى 2 كيلو غرام تبلغ رسومها نصف دينار “وفي حال ورود مواد أخرى من نفس الفئة والوزن لنفس صاحب العلاقة أو العنوان في نفس اليوم يتم إضافة مبلغ 200 فلس لكل مادة اضافية”.

وقال الحسيني إن العميل سيدفع عند حضوره الى مركز المسايل 250 فلسا (ربع دينار) لاستلام الطرد أو البريد الممتاز بصفة شخصية وذلك مقابل أجور فرز ومعالجة ومناولة.

وشدد على العملاء من المواطنين والمقيمين ضرورة التأكد من مصدر الرسالة عبر الدخول للموقع الإلكتروني (https://kuwaitpost.moc.gov.kw) قبل التفاعل مع الرسالة حتى لا يكونوا عرضة للسرقة أو اختراق البيانات أو الاتصال على مركز الخدمة الهاتفية للتأكد من الرسالة.