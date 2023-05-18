وزير التربية: القيادة السياسية داعمة للمسيرة التربوية والتعليمية باعتبارها عماد النهضة التنموية للبلاد

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور حمد العدواني اليوم الخميس دعم القيادة السياسية للمسيرة التربوية والتعليمية وتحقيق أهدافها المنشودة والاهتمام بالمعلم باعتبارهما عماد النهضة في البلاد.

جاء ذلك في كلمة للوزير خلال الحفل الختامي لمبادرة تحدى القراءة العربي بنسخته السابعة للعام 2023/2022 أحد المبادرات العالمية التي أطلقها نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وقال العدواني إن مشروع تحدى القراءة يعتبر أحد روافد الحضارة والثقافة ويعزز دعم القراءة في جميع دول العالم مشيرا إلى أن الكويت تشارك بكل اهتمام به لما له من انعكاسات ايجابية في الجانب اللغوي وتنمية اللغة العربية الفصحى والثقافة التي تتناول جوانب الحياة المتنوعة.

وأضاف أنه شارك حوالي 100 ألف طالب وطالبة من جميع المدارس والمناطق التعليمية بمختلف المراحل ومن بينهم مدارس التربية الخاصة تحت اشراف 1100 مشرف يتنافسون على لقب بطل تحدي القراءة على مستوى دولة الكويت ليشارك في نهائيات المسابقة المقرر إقامتها في إمارة دبي.

من جهته قال سفير دولة الامارات العربية المتحدة لدى دولة الكويت مطر النيادي في كلمة مماثلة إن بلاده حريصة على دعم القراءة واللغة العربية والتركيز على المكتبة وربطها بالثقافة العربية وحب الاطلاع.

وأضاف النيادي أن عدد المشاركين في مسابقة تحدى القراءة حول العالم بلغ حوالي 25 مليون يمثلون 46 دولة بزيادة مليوني طالب وطالبة عن النسخة الماضية مشيدا بحماس مدارس الكويت للمشاركة في النسخة الحالية.

بدوره أعرب المستشار بمؤسسة مبادرات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العالمية الدكتور وليد آل علي في كلمة له عن شكره لمدارس دولة الكويت لمشاركتها في المسابقة وهو ما يعكس اهتمام الطلبة بالقراءة والتحصيل المعرفي.

وأشاد آل علي بنجاح تنظيم التصفيات في دولة الكويت والذي جاء بجهود متميزة من قبل جميع العاملين في وزارة التربية مثمنا دور وزارات وجهات دولة الكويت لدورها المؤثر في السباق المعرفي.

وفازت الطالبة سارة المهيني من (ثانوية بيان للبنات) بلقب تحدى القراءة لتمثل دولة الكويت في نهائيات المسابقة بعد منافساتها مع 95 طالبا وطالبة في مرحلة التصفيات بين المدارس ليشهد الحفل تكريم الطلبة المتأهلين على مستوى المدارس والمشرفين عليهم.