قياس قوة أحد الزلازل

زلزال بقوة 3 درجات يضرب محافظة “واسط” وسط العراق

18 مايو، 2023
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أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق اليوم الخميس عن تسجيل زلزال بقوة ثلاث درجات على مقياس ريختر في محافظة (واسط) وسط البلاد.

وذكرت الهيئة في بيان أن الزلزال وقع في الساعة 1:40 من فجر اليوم بالتوقيت المحلي (22:20 من مساء أمس الأربعاء بتوقيت غرينيتش) على بعد 60 كيلومترا شمال غرب مدينة (الكوت) كبرى مدن محافظة (واسط).

ولم يكشف البيان عن ما إذا تسبب الزلزال في خسائر بشرية أو مادية مكتفيا بالإشارة إلى أن السكان شعروا به في مدينتي (الزبيدية) و(الصويرة) القريبتين.

المصدر
وكالات
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18 مايو، 2023
0 15 أقل من دقيقة

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