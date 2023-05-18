البلدية: تركيب 167 إعلان “موبي” في كافة المحافظات تحت عنوان “ديرتنا تستاهل”

دعا مدير إدارة العلاقات العامة والمتحدث الرسمي باسم بلدية الكويت محمد المطيري الجمهور للمشاركة في حملة النظافة التوعوية التي اطلقتها البلدية تحت عنوان “ديرتنا تستاهل”، ‏بهدف رفع مستوى النظافة في محافظات الدولة.

وبين المطيري أن وزير الدولة لشئون البلدية فهد الشعلة يولي اهتمام كبير بملف النظافة وأهمية اطلاق حملة توعوية تحت اشراف مباشر من مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي ‏ لمتابعة عمل ادارات النظافة واشغالات الطرق وفرقها الرقابية في تطبيق لائحة النظافة بشأن المخالفات ومعالجة المظاهر السلبية.

وقال المطيري ان مدير عام البلدية شدد على المسؤولين بأهمية تفعيل الجانب التوعوي للحملة لتحقيق الاهداف من ابرزها توعيه الجمهور بنظام مواعيد اخراج النفايات وآلية التعامل معها والتشجيع على الحفاظ على بيئة نظيفة لحياة جميلة وتعزيز مفاهيم النظافة الشاملة وتكريس المشاركة المجتمعية .

وبين ان الحملة تستهدف تكثيف اعمال النظافة لتشمل المناطق السكنية والاستثمارية والتجارية والاسواق العامة ومراقبة مستوى النظافة في المناطق الزراعية والشاليهات والجواخير وكذلك في المناطق الصناعية والحرفية . واشار المطيري إلى الحملة دعوة للجميع في المشاركة بحملة “فزعة النظافة” لرفع مستوى الوعي المجتمعي بالالتزام بإخراج القمامة في مواعيدها و وضعها في الحاويات المخصصة لها ومن خلال أكياس محكمة الإغلاق تسهيلاً على عمال النظافة اللي رفعها بشكل انسيابي.

وثمن المطيري الدور الرقابي لمفتشين النظافة في المراكز بمختلف المناطق السكنية والاستثمارية والتجارية والصناعية والزراعية وجهودهم الكبيرة المبذولة لمتابعة أعمال التنظيف بشكل يومي .

‏وكشف المطيري عن إعلان موبي للحملة المرحلة الثانية تم تركيبه في مختلف طرق المحافظات ‏متضمنا الرسالة الإعلامية الهادفة لرفع مستوى النظافة العامة من خلال تركيب 167 إعلان موبي يعكس الدور الذى تقوم به آليات ومعدات لخدمة النظافة العامة وضرورة تعاون الجميع في تحسين مستوى النظافة العامة ، قائلاً بأنه تم الانتهاء من تركيب ‏42 إعلان في محافظة العاصمة بالإضافة الى 39 إعلان بمحافظة حولي وكذلك في محافظة الأحمدي 25 إعلان ، و 23 في محافظة الفروانية ، و 22 في محافظة مبارك الكبير ، و بمحافظة الجهراء 16 إعلان موبي