مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال

اقتحم مئات المستوطنين صباح اليوم الخميس المسجد الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي وذلك قبل ساعات من (مسيرة الاعلام) التي ينظمها المستوطنون في ذكرى ما يسمونه “توحيد القدس”.

وذكرت وحدة الاعلام في محافظة (القدس) في بيان ان نحو 500 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى يتقدمهم وزير النقب والجليل في حكومة الاحتلال يتسحاق فاسرلاف وعضو الكنيست السابق الحاخام يهودا غليك.

وأضاف البيان ان قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على الشبان في البلدة القديمة واقتحمت المسجد وأغلقت أبواب المصلى القبلي بعد ان افرغته من المرابطين مبينة ان المدينة تشهد حاليا حالة من التوتر مع انتشار المئات من الشرطة لتأمين ما تسمى (مسيرة الاعلام).

من جهته دان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في بيان صحفي (مسيرة الاعلام) التي يعتزم المتطرفون القيام بها في المدينة اليوم ووصفها ب”العبثية والاستفزازية”.

وقال ان “مسيرة الاعلام لا تمنح الاحتلال اي شرعية وهي من السياسات العبثية والممارسات القمعية التي تتبعها حكومة الاحتلال” مؤكدا ان “الاحتلال لا يستطيع تغيير معالم المدينة المقدسة بسكانها المقدسيين المرابطين ومقدساتها الإسلامية والمسيحية”.

وأضاف اشتية أن “الشعب الفلسطيني قدم ولا يزال التضحيات الجسام نيابة عن الأمتين العربية والإسلامية دفاعا عن المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس” وسيواصل التصدي لسياسات الاحتلال وممارساته مهما غلت التضحيات.