“الإحصاء”: ارتفاع التضخم في الكويت 3.69% على أساس سنوي في أبريل الماضي

“الإحصاء”: ارتفاع التضخم في الكويت 3.69% على أساس سنوي في أبريل الماضي

أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) في الكويت بنسبة 3.69 في المئة على أساس سنوي خلال شهر أبريل الماضي.

وقالت (الإحصاء) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن معدل التضخم في الكويت ارتفع 0.16 في المئة في أبريل الماضي على أساس شهري لارتفاع أسعار كل المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية لاسيما المواد الغذائية والتعليم.

وأضافت أن الرقم القياسي للمجموعة الأولى (الأغذية والمشروبات) ارتفع في أبريل الماضي بنسبة 7.68 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من 2022 كما ارتفع مؤشر أسعار المجموعة الثانية (السجائر والتبغ) بنسبة طفيفة 30ر0 في المئة على أساس سنوي.

وأوضحت أن مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة (الملبوسات) ارتفع بنسبة 6.32 في المئة كما ارتفعت أسعار مجموعة (خدمات المسكن) بنسبة 2.55 في المئة ومعدل التضخم في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية) بنسبة 2.22 في المئة.

وذكرت أن مؤشر أسعار المجموعة السادسة (الصحة) ارتفع بنسبة 2.54 في المئة في حين شهدت أسعار مجموعة (النقل) ارتفاعا بنسبة 3.07 في المئة في أبريل مقارنة بالشهر ذاته من 2022.

وبينت (الإحصاء) أن أسعار المجموعة الثامنة (الاتصالات) ارتفعت بنسبة 1.41 في المئة على أساس سنوي كما ارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيه والثقافة) بنسبة 2.85 في المئة في حين ارتفعت أسعار المجموعة العاشرة (التعليم) بنسبة 0.48 في المئة.

وأضافت أن أسعار مجموعة (المطاعم والفنادق) ارتفعت على أساس سنوي في أبريل الماضي بنسبة 3.49 في المئة كما ارتفعت أسعار مجموعة (السلع والخدمات المتنوعة) 3.85 في المئة.

وأوضحت أن مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) في شهر أبريل باستثناء الأغذية والمشروبات سجل ارتفاعا نسبته 2.92 في المئة على أساس سنوي.

ويعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك أداة لقياس مستويات الأسعار عموما بين فترتين إما شهرية أو سنوية وعادة مايكون مؤشر أساس لقياس النمو أو الانكماش الاقتصادي إذ يمكن للدولة من خلاله اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسيات المالية والنقدية.