إقلاع الطائرة التاسعة من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة السودان بحمولة 10 أطنان من المواد الإغاثية والطبية

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الخميس إقلاع طائرة تابعة للقوة الجوية الكويتية من قاعدة عبدالله المبارك الجوية متوجهة إلى السودان الشقيق تعد التاسعة من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء هناك وعلى متنها حمولة 10 أطنان من المواد الإغاثية والطبية.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الجمعية خالد الزيد لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الجسر الجوي الكويتي بإرسال المساعدات إلى السودان سيستمر عبر الرحلات الجوية على مدى عدة أيام ويندرج ذلك ضمن الجهود الإنسانية لدولة الكويت حيال الأشقاء في السودان وعبر حملة (الكويت بجانبكم).

وأوضح الزيد أن الجمعية بالتعاون مع وزارات الخارجية والمالية والصحة والقوة الجوية بوزارة الدفاع أرسلت 90 طنا من المواد الطبية والإغاثية إلى السودان الشقيق في وقت تعمل الجمعية بتوجيه ودعم من القيادة الرشيدة على العديد من المبادرات والجهود لدعم ومساندة الأشقاء في السودان انطلاقا من العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

ودعا المحسنين والقطاع الخاص إلى إغاثة اخوانهم في السودان الذين هم بامس الحاجة إلى الغذاء والدواء لافتا إلى أن التبرع متاح عبر الموقع الإلكتروني للجمعية.

وكان مجلس الوزراء قرر في وقت سابق بناء على التوجيهات السامية إرسال مساعدات إغاثية وطبية عاجلة للسودان الشقيق وتكليف وزارة الخارجية التنسيق مع الجهات الحكومية وغيرها من الجهات المعنية لإرسال المساعدات الإنسانية للأشقاء هناك بالسرعة الممكنة.