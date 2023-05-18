الأرصاد الجوية: طقس البلاد حار وغائم جزئيا نهارا ومعتدل ليلا مع فرصة لأمطار متفرقة في عطلة نهاية الأسبوع

توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن يكون الطقس في عطلة نهاية الأسبوع حارا وغائما جزئيا إلى غائم نهارا ومعتدلا وغائما جزئيا ليلا مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا ونشاط في سرعة الرياح مثيرة للغبار.

وقال مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن خرائط الطقس والنماذج العددية تظهر تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي مصحوبا بكتلة هوائية رطبة يتزامن مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا مما يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تتخللها بعض السحب الركامية مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا ونشاط في سرعة الرياح مثيرة للغبار تنخفض معها الرؤية الأفقية على بعض المناطق ويصل ارتفاع الأمواج البحرية إلى أكثر من 6 أقدام أحيانا.

وأضاف القراوي أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون حارا وغائما جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 15 و55 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا وغبار مثار ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 38 و40 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

وذكر أن الطقس الليلة يكون معتدلا وغائما جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات تتراوح ما بين 12 و45 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 26 و28 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

وبين أن الطقس نهار غد الجمعة يكون حارا وغائما جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشيطة السرعة تتراوح ما بين 25 و55 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا وغبار مثار ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 36 و38 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

ولفت إلى أن الطقس غدا ليلا يكون معتدلا وغائما جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات تتراوح ما بين 12 و45 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 26 و28 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

وقال القراوي إن الطقس نهار بعد غد السبت يكون حارا وغائما جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشيطة السرعة تتراوح ما بين 25 و60 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا وغبار مثار ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 36 و38 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون معتدلا وغائما جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات تتراوح ما بين 12 و45 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 27 و29 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.