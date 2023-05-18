وزير الصحة يفتتح مركز جابر العلاج القدم السكري والعلاج بالأكسجين

وزير الصحة يفتتح مركز جابر لعلاج القدم السكري والعلاج بالأكسجين

18 مايو، 2023
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في إطار توفير رعاية صحية عالية الجودة للمواطنين، افتتح وزير الصحة د. أحمد العوضي ( مركز جابر لعلاج القدم السكري والعلاج بالأكسجين المضغوط) وذلك في مستشفى جابر الأحمد التابع لوزارة الصحة.

وبهذه المناسبة قال الوزير أن المركز يعد إضافة للخدمات الصحية التخصصية، وقد تم تزويده بجميع الأجهزة اللازمة لاستقبال وتشخيص ومعالجة الأمراض والجروح المتعلقة بحالات سكر القدمين، واستقبال الحالات التي يتم معالجتها عن طريق استخدام أجهزة الأكسجين المضغوط.

من جهته أوضح رئيس قسم الجراحة في مستشفى جابر الأحمد د. سليمان المزيدي أن أجهزة العلاج بالأكسجين المضغوط تستخدم لعلاج العديد من الأمراض، وتشمل جروح السكري، وتلف الأنسجة، والتهاب العظم وحالات الحروق، وترميم الجلد، والانسداد الهوائي أو الغازي، وفقر الدم أو تسمم الدم، وانسداد الشرايين مضيفا إلى أن الطاقة الاستيعابية للمركز وفقاً لأوقات العمل الرسمية، تمكنه من

مركز جابر العلاج القدم السكري والعلاج بالأكسجين
مركز جابر العلاج القدم السكري والعلاج بالأكسجين
مركز جابر العلاج القدم السكري والعلاج بالأكسجين
المصدر
وزارة الصحة
الوسوم
18 مايو، 2023
0 37 دقيقة واحدة

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