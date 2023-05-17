أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك اليوم الأربعاء أن روسيا وإيران تناقشان التسويات المتبادلة باليوان الصيني، وأن أكثر من 80% من تسويات البلدين تتم بالعملات الوطنية.

وقال نوفاك ردا على سؤال عما إذا كان من الممكن تحقيق تقارب في موضوع التسويات بالعملات الوطنية أو عملات دول ثالثة: “اليوم ناقشنا هذه القضايا بتفصيل كبير، بحضور وزارة المالية والبنك المركزي من جانبنا ومن جانب الزملاء الإيرانيين”.

وأضاف نوفاك: “لدينا بالفعل نحو 80% من التسويات بالعملات الوطنية، بالريال والروبل، وحصة اليورو والدولار والعملات الأخرى أقل من 20%”.

وتابع نوفاك: “ندرس عملات الدول الأخرى بما في ذلك اليوان، وهذا أيضًا أحد الاتجاهات، ومصارفنا تعمل في هذا الاتجاه”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن نوفاك أن روسيا ستخصص قرضًا بقيمة 1.3 مليار يورو (1.4 مليار دولار) للمساعدة في بناء خط رشت- أستارا بقيمة 1.6 مليار يورو لإنشاء مشروع السكك الحديدية “رشت – أستارا”.

وفي السياق نفسه، أشار نوفاك إلى أن روسيا وإيران تناقشان إنشاء منصة تداول إلكترونية لمبيعات الغاز جنوبي إيران.

ووصل نوفاك، أمس الثلاثاء، إلى إيران في زيارة تستغرق يومين، حيث التقى بوزير النفط الإيراني، وأكد أن قطاع النفط والغاز أحد القطاعات الرئيسية للتفاعل بين الجانبين الروسي والإيراني.

وفي تشرين الثاني / نوفمبر العام الماضي ، وقعت ايران وروسيا على وثيقة تعاون استراتيجي لتطوير العلاقات البلدين، وذلك خلال اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة في الشيشان إحدى جمهوريات الاتحاد الروسي.

وتتهم الولايات المتحدة إيران بدعم روسيا بطائرات مسيرة لاستخدامها في غزوها لأوكرانيا ، ولكن موسكو وطهران نفتاذلك .