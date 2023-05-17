بيع لوحة لكليمت بأكثر من 50 مليون دولار في مزاد بنيويورك

بيع لوحة لكليمت بأكثر من 50 مليون دولار في مزاد بنيويورك

حققت لوحة للرسام النمساوي الشهير جوستاف كليمت أكثر من 50 مليون دولار في مزادات الربيع السنوية بنيويورك، في المرة الأولى التي تعرض فيها اللوحة للبيع.

وذهب العمل الذي يعود إلى أوائل القرن العشرين والمسمى “جزيرة في بحيرة أتيرسي” إلى هاو في اليابان مقابل 53.2 مليون دولار، حسبما أعلنت دار المزادات “سوذبيز” الأربعاء.

وتصور لوحة المناظر الطبيعية جسما مائيا متلألئا وفيروزيا بألوان نابضة بالحياة مميزة لكليمت، الذي كان عضوا مثاليا في حركة الفن الحديث.

وتم بيع اللوحة بعد منافسة شديدة استمرت سبع دقائق، حسبما ذكرت دار المزادات.

كما بيعت لوحة “إمبراطورية الضوء” للسريالي البلجيكي رينيه ماجريت (1967-1898) بمبلغ 42.3 مليون دولار.