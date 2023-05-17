الداخلية: القبض على 9 اشخاص لقيامهم بالتسهيل والتحريض على ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة

قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في إدارة حماية الآداب العامة، وفي وقائع منفصلة، تمكن من القاء القبض على (9) اشخاص من مختلف الجنسيات وفي مناطق مختلقة لقيامهم بالتسهيل والتحريض على ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة، وذلك في الأماكن العامة وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كما أسفرت الجهود الأمنية والمتابعة لإدارة البحث الجنائي والرخص من ضبط شخص يقوم بإيهام الأشخاص للقيام بأعمال منافية للآداب العامة عبر احد مواقع التواصل مقابل مبالغ مالية، وجاري احالة جميع المخالفين لجهات الإختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم.