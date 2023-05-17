ارتفاع عدد الضحايا بسبب صيام مرتبط بجماعة دينية في كينيا إلى 226

ارتفاع عدد الضحايا بسبب صيام مرتبط بجماعة دينية في كينيا إلى 226

تجاوز عدد ضحايا “مذبحة شاكاهولا” في غابة في جنوب شرق كينيا حيث معقل جماعة دينية دعا زعيمها للصيام “للقاء يسوع” ليصبح 226 الأربعاء مع العثور على 15 جثة اضافية، بحسب السلطات.

وتعتقد الشرطة بأنّ معظم الجثث التي تمّ العثور عليها بالقرب من مدينة ماليندي الساحلية تعود لأتباع جماعة بول ماكينزي نثينغي الذي كان سائق سيارة أجرة في السابق ونصّب نفسه “قسّاً” لكنيسة “غود نيوز” التي أسّسها.

وقالت محافِظة المنطقة رودا اونيانشا “تم استخراج 15 جثة وتم العثور على واحدة في الغابة”.

وبحسب اونياشا عثرت فرق الإنقاذ على شخص واحد على قيد الحياة.

وتم حتى الآن تشريح 112 جثة، ويبدو من عمليات التشريح أن معظم الضحايا ماتوا جوعا، بينما تعرض بعض الضحايا ومنهم اطفال، للخنق أو الضرب أو الاختناق.

كذلك، كشفت عمليات التشريح عن وجود “أعضاء مفقودة في بعض الجثث”، وفقاً لمديرية المباحث الجنائية التي أشارت إلى “تجارة منسّقة بشكل جيّد للأعضاء البشرية تشارك فيها عدّة جهات فاعلة”.

مع ذلك، حثّ وزير الداخلية كيثوري كينديكي على توخّي الحذر بشأن هذه المسألة، مؤكداً أنّها “نظرية نحقّق فيها”.

والسبت، أعلنت اونيانشا أن 26 شخصًا أوقفوا حتى الآن من بينهم بول نثينغي ماكنزي و”عصابة من الأتباع” مكلفة التحقق من عدم إفطار أي من الصائمين أو هروبهم من الغابة.

أعادت هذه المذبحة إحياء الجدل بشأن الإشراف على الجماعات الدينية في كينيا ذات الغالبية المسيحية والتي توجد فيها أربعة آلاف “كنيسة”، وفقاً للأرقام الرسمية.

وأنشأ الرئيس وليام روتو مجموعة عمل مسؤولة عن “مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم المنظمات الدينية”.