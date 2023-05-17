سفير خادم الحرمين: قيادة المملكة حريصة على نجاح “قمة جدة” ولم الشمل العربي

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البلاد الأمير سلطان بن سعد اليوم الأربعاء حرص القيادة العليا في المملكة العربية السعودية على نجاح القمة العربية في جدة ولم الشمل العربي للنهوض به والوصول إلى أعلى المراتب الدولية.

وأكد الأمير سلطان بن سعد في تصريح لوكالة لأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة انعقاد القمة العربية ال32 في مدينة جدة بعد غد الجمعة حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان على السعي لنجاح هذه القمة من خلال لم الشمل العربي للنهوض به والوصول إلى أعلى المراتب الدولية.

وأوضح أن هذا الحرص يأتي تأكيدا على ما ذكره الامير محمد بن سلمان في كلمته الختامية خلال القمة العربية – الصينية التي عقدت في ديسمبر 2022 بمدينة الرياض عندما قال “نؤكد للعالم أجمع أن العرب سوف يسابقون على التقدم والنهضة مرة أخرى وسوف نثبت ذلك كل يوم”.

وأضاف أن خادم الحرمين يرحب بانعقاد القمة بمشاركة أشقائه قادة الدول العربية من أجل مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بالشأن العربي أبرزها استئناف عضوية سوريا في جامعة الدول العربية.

وذكر أن المملكة دعت الرئيس السوري بشار الأسد للمشاركة في القمة القادمة سعيا منها لإيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا بما يحفظ على وحدتها وأمنها واستقرارها وهويتها العربية وسلامة أراضيها ويحقق الخير لشعبها الشقيق.