وزير الخارجية يلتقي نظيريه اللبناني والعراقي على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية في جدة

وزير الخارجية يلتقي نظيريه اللبناني والعراقي على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية في جدة

التقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الأربعاء وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية اللبنانية الشقيقة الدكتور عبدالله بوحبيب وذلك على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته ال32 المقرر عقدها يوم الجمعة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين والتطورات الراهنة على الساحة اللبنانية واستعراض المواضيع والقضايا المطروحة في الاجتماع الوزاري والتنسيق المشترك حيالها دعما وتعزيزا لمسيرة العمل العربي المشترك وضمانا لإنجاح أعمال القمة العربية.

كما التقى وزير الخارجية مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بجمهورية العراق الشقيقة فؤاد حسين حيث تم بحث التطورات الراهنة على الساحة العراقية والمواضيع محل الإهتمام المشترك.