ارتفاع سهم نادي مانشستر يونايتد بعد أنباء زيادة قيمة عرض الاستحواذ القطري

سجل سهم نادي كرة القدم الإنجليزي مانشستر يونايتد ارتفاعا كبيرا وصلت نسبته إلى 10% في التعاملات قبل الرسمية الأمريكية بعد تصريحات مصادر مطلعة عن تقديم مجموعة اقتصادية قطرية يقودها المستثمر القطري الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني عرض جديد للاستحواذ على النادي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سهم مانشستر يونايتد ارتفع بنسبة 9.7% إلى 20.80 دولار بحلول الساعة الخامسة و20 دقيقة فجرا في نيويورك. ولم يتم الكشف عن سعر السهم في العرض القطري حتى الآن. ووصلت القيمة السوقية للنادي بنهاية تعاملات أمس إلى 3.1 مليار دولار.

ويتضمن العرض القطري تسوية ديون النادي وإنشاء صندوق منفصل موجه فقط للنادي والمجتمع المحلي.

يذكر أن مجموعة المستثمرين القطريين تعرض شراء 100% من أسهم النادي. وجاءت أنباء تحسين قيمة العرض بعد تقارير في الأسبوع الماضي عن اقتراب الملياردير البريطاني جيم راتكليف من التوصل إلى اتفاق لشراء النادي.

وأظهرت الأرقام في آذار/مارس الماضي وصول ديون النادي إلى حوالي 969.6 مليون جنيه إسترليني، وهي مزيج من إجمالي الديون والقروض المصرفية ورسوم التحويل المستحقة مع المدفوعات المرتبطة بها.

كانت عائلة جليزر المالكة للنادي، قد أعلنت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، عن تفكيرها في بيع مانشستر يونايتد لأنها “تستكشف بدائل استراتيجية”