وزير الخارجية يلتقي نظيره العماني على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية

وزير الخارجية يلتقي نظيره العماني على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية 32 في مدينة جدة

17 مايو، 2023
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التقى الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، وزير الخارجية، اليوم الأربعاء الموافق 17 مايو 2023، مع وزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وذلك على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الـ32 المقرر عقدها يوم الجمعة المقبل في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

تم خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية الراسخة والوشائج الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وإستعراض المواضيع والقضايا المطروحة في الاجتماع الوزاري والتنسيق المشترك حيالها، دعماً وتعزيزاً لمسيرة العمل العربي المشترك وضماناً لانجاح أعمال القمة العربية.

المصدر
وزارة الخارجية
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17 مايو، 2023
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