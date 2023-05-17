غرفة تجارة الاردن: الاستثمارات الكويتية لدينا تدعم محركات النمو الاقتصادي

قال رئيس غرفة تجارة الاردن خليل توفيق اليوم الاربعاء ان الاستثمارات الكويتية في الاردن تؤدي دورا مهما في دعم محركات النمو الاقتصادي في المملكة وتوفير فرص عمل للاردنيين.

واشاد توفيق في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب لقائه القائم بالاعمال بالسفارة الكويتية لدى الاردن المستشار الدكتور مبارك الهاجري بعلاقات التعاون القائم بين البلدين الشقيقين واهمية تعزيزها انطلاقا من ضرورة السعي لتحقيق تكامل اقتصادي عربي يخدم الشعوب العربية ويعزز النمو الاقتصادي في المنطقة.

ودعا توفيق الى ضرورة بناء وحدة اقتصادية تكاملية مع الكويت لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وبناء تعاون اقتصادي متطور يحقق مصالحهما المشتركة في ظل ما يجمعهما من علاقات تاريخية مميزة على مختلف المستويات.

واشار الى ان حجم الاستثمارات الكويتية في الاردن هي الاولى من نوعها وتتوزع على مختلف القطاعات الاقتصادية.

وشدد توفيق على ضرورة تعزيز التواصل واللقاءات بين رجال الاعمال في كلا البلدين من خلال اقامة المعارض وتبادل الزيارات التجارية.

من جانبه قال المستشار الدكتور مبارك الهاجري في تصريح مماثل ل(كونا) ان علاقات التعاون القائم بين الغرف التجارية في البلدين الشقيقين هي امتداد طبيعي لعلاقات تعاون اخوي عميقة ومتجذرة بفضل رعاية واهتمام القيادتين الحكيمتين في الكويت والاردن.

واضاف ان “العلاقات الكويتية-الاردنية تؤطرها 73 اتفاقية في مختلف المجالات الا ان التبادل التجاري بين البلدين يبقى ما دون الطموح ويحتاج الى المزيد من الاهتمام في اطار توجه يعزز العلاقات العربية-العربية” خصوصا ان “الاردن يمتلك المقومات التي ترتقي بالتعاون الاقتصادي الى مستويات اوسع”.

واوضح الهاجري ان الاستثمارات الكويتية في الاردن تعد الاولى في الاستثمار الاجنبي وتجاوزت 20 مليار دولار فيما مول الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية حتى الان 32 مشروعا بقيمة تجاوزت 230 مليون دينار كويتي.

واكد ان الجانب الانساني الكويتي يواصل تقديم العون والمساعدات الانسانية للفئات المحتاجة في المجتمع الاردني وللاجئين الفلسطينيين والسورييين في المملكة.

وابدى الهاجري استعداد السفارة الكويتية في الاردن لتسهيل زيارات الوفود الاقتصادية ورجال الاعمال بين البلدين للارتقاء بعلاقات التعاون الاقتصادي الى مستوى العلاقات السياسية.