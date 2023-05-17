رجب طيب أردوغان

أردوغان: تمديد اتفاق البحر الأسود لتصدير الحبوب الأوكرانية لمدة شهرين

17 مايو، 2023
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علن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود لمدة شهرين، وذلك قبل يوم من انسحاب روسيا المحتمل من الاتفاق بسبب عراقيل قالت إنها تقف في طريق صادراتها من الحبوب والأسمدة.

وتأتي تصريحات أردوغان التي وردت في كلمة أمام مسؤولين في حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه بعد أن غادرت آخر سفينة من ميناء أوكراني بموجب الاتفاق.

ويسمح الاتفاق بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود وكان من المقرر أن ينتهي غدا الخميس.

المصدر
رويترز
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17 مايو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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