سفير السودان لدى البلاد يشيد بالدور الانساني للكويت في دعم الشعب السوداني

أشاد سفير السودان لدى دولة الكويت عوض بله اليوم الأربعاء بالدور الانساني المهم الذي تؤديه دولة الكويت من خلال دعمها المستمر للشعب السوداني في ظل الظروف الحالية التي تشهدها السودان حاليا.

ونوه السفير في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) خلال زيارته مقر جمعية الهلال الاحمر الكويتي بسرعة استجابة الكويت في تسيير جسر جوي إغاثي الى السودان لمواجهة الوضع الانساني هناك ما يؤكد على عمق العلاقات الاخوية المتجذرة بين البلدين الشقيقين.

وعبر عن بالغ الشكر والتقدير لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله والحكومة الرشيدة وكافة الجهات والمؤسسات الكويتية التي تكللت مساعيهم أن تكون دولة الكويت من أوائل الدول التي استجابت للوضع الإنساني في البلاد.

وأكد أهمية الدور الذي تقوم به الجمعية كأول الواصلين لتقديم الاغاثة الانسانية وتوصيلها للشعب السوداني مشيرا الى أن تقديم يد العون والمساعدة من قبل الهلال الاحمر الكويتي يأتي ترجمة واستجابة لأولوياتها والتزاماتها تجاه بلاده.

وأوضح أنه بحث مع مدير عام الجمعية عبدالرحمن العون سبل وآليات دعم المتضررين في السودان من خلال التنسيق مع الهلال الاحمر السوداني ووزارة الصحة السسودانية.

من جانبه قال العون في تصريح مماثل ل(كونا) إن الجمعية تتواصل وتنسق مع نظيراتها في السودان بغية توفير المساعدات الاغاثية والمستلزمات الصحية.

وأكد أن ما تقدمه الكويت للأشقاء في السودان ما هو إلا واجب تحتمه الأخوة التي تجمع البلدين الشقيقين مشيرا إلى أن الكويت مستمرة بتوجيهات من القيادة السياسية وعلى رأسها سمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في تقديم الدعم الانساني لكافة الدول والمجتمعات المحتاجة.