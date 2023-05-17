مجلس الجامعات الحكومية يوافق على إنشاء ثلاث كليات لدرجة البكالوريوس في جامعة “عبدالله السالم”

أعلن مجلس الجامعات الحكومية موافقته على إنشاء ثلاث كليات لدرجة البكالوريوس في جامعة (عبدالله السالم) خلال الاجتماع المنعقد اليوم الأربعاء برئاسة وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور حمد العدواني وبحضور أعضاء المجلس.

وقال الأمين العام للجامعات الحكومية الدكتور عادل المانع في تصريح صحفي على هامش الاجتماع إن المجلس ناقش البنود المدرجة على جدول أعماله وصدق على محضر الاجتماع رقم (2023/1) لمجلس الجامعات الحكومية المنعقد في 22 يناير الماضي.

وأوضح المانع أن المجلس وافق على انشاء ثلاث كليات لدرجة لبكالوريوس في جامعة عبدالله السالم أولها (كلية الهندسة والطاقة) وتضم ثلاث تخصصات هي هندسة الأجهزة الطبية الحيوية وهندسة أنظمة الطاقة وهندسة الروبوتات والميكاترونكس.

وأضاف أن الكلية الثانية هي (الحوسبة والنظم) وتضم أربعة تخصصات هي هندسة أنظمة الكمبيوتر وهندسة البرمجيات وهندسة الأمن السبيراني وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي مبينا أن الكلية الثالثة هي (إدارة وريادة الأعمال) وتضم تخصص إدارة الأعمال والتسويق وسلسلة التوريد والعمليات اللوجستية.

وذكر أنه تم اعتماد التقويم الجامعي لجامعة (عبدالله السالم) للعام الجامعي 2024/2023 في فصليه الأول والثاني والفصل الصيفي مشيرا إلى أن العام الدراسي سيبدأ 17 سبتمبر المقبل.

ولفت إلى أن المجلس اعتمد قبول ما يقارب 600 طالب وطالبة سيتم خضوعهم لاختبارات القبول في اللغة الإنجليزية والرياضيات وفق معايير مفاضلة ثابتة.

وأشار المانع إلى أن المجلس استعرض بند عملية انتقال جامعة الكويت لمدينة (صباح السالم) الجامعية والتي تسير بشكل منتظم من خلال التعاون البناء بين كل من جامعة الكويت ومجلس الإدارة التأسيسي لجامعة (عبدالله السالم).

وأضاف أن مجلس الجامعات الحكومية اعتمد اقتراح مجلس جامعة الكويت بشأن تعديل بند مدة البعثة من لائحة تنظيم الايفاد في بعثات معيدي جامعة الكويت حيث تم استثناء مبتعثي كليتي الطب وطب الأسنان (التخصصات الإكلينيكية) فقط لتصبح مدة ابتعاثهم خمس سنوات في التخصصات العامة وسنتين في التخصص الدقيق مع عدم احتساب مدة برنامج التقييم الإكلينيكي والذي يكون قبل الدخول في برنامج التدريب من ضمن المدة الأصلية للبعثة.