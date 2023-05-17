رئيس المجلس الأعلى للقضاء يؤكد استقلالية وكفاءة أعضاء السلطة القضائية في إدارة العملية الانتخابية

أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالإنابة المستشار عادل بورسلي اليوم الاربعاء على قدرة واستقلالية وكفاءة أعضاء السلطة القضائية في إدارة العملية الانتخابية بأعلى درجات الكفاءة والمهنية والاقتدار.

وقال المستشار بورسلي في بيان صحفي إنه بحث مع وفدي الجمعية الكويتية للشفافية والجمعية الكويتية لحقوق الانسان كلا على حدى الموضوعات المتعلقة بعملية انتخاب أعضاء مجلس الأمة 2023 المقررة في 6 يونيو المقبل.

وأوضح أن “رجال القضاء لا يدخرون وسعا في بذل قصارى جهدهم حتى تخرج العملية الانتخابية في أجواء من الشفافية والنزاهة كما هو الحال في الانتخابات السابقة”.

وأشار الى أهمية إظهار الوجه الحضاري والممارسة الديمقراطية الحقيقية التي ينعم بها الشعب الكويتي مبينا أن ذلك ليس غريبا على السلطة القضائية التي جبلت على الكفاءة والحيادية والتجرد انطلاقا من استقلالها الكامل في عملها القضائي.

وأشاد بالدور الايجابي والفاعل لجميع منظمات المجتمع المدني في متابعة العملية الانتخابية وحرصها على نقل الصورة الحقيقية والصادقة بكل شفافية لما يجري داخل اللجان الانتخابية في يوم الاقتراع.