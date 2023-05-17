وزير الخارجية يلتقي نظيره التونسي على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية في جدة

التقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الأربعاء مع وزير الخارجية بالجمهورية التونسية الشقيقة نبيل عمار وذلك على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته ال32 المقرر عقدها يوم الجمعة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين واستعراض المواضيع والقضايا المطروحة في الاجتماع الوزاري والتنسيق المشترك حيالها دعما وتعزيزا لمسيرة العمل العربي المشترك وضمانا لانجاح أعمال القمة العربية.