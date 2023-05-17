وزير الإسكان: دعم وإيجاد البدائل السكنية للمواطنين أصحاب الطلبات القائمة

أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشوؤن الإسكان مطلق العتيبي حرص المؤسسة العامة للرعاية السكنية على دعم وإيجاد البدائل السكنية للمواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية القائمة بهدف تسريع الاجراءات بهذا الشأن.

وأشاد العتيبي خلال اجتماعه مع نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري اليوم الاربعاء بالجهود المشتركة والعمل المستمر مع المجلس البلدي لتسريع إجراءات تسلم الأراضي من الجهات الحكومية التي أعلنت سابقا عن رغبتها في التنازل عنها لصالح المؤسسة.

وقال إن (السكنية) تقوم بتصميم وتخطيط المشاريع ووضع التصورات المستقبلية لها حتى قبل تسلم الأراضي رسميا بهدف تسريع إجراءات توزيعها وطرح خدمات البنية التحتية عند التسلم الفعلي لها إضافة إلى دراسة العوائق الموجودة فيها ومطالبة الجهات المسؤولة عنها تسريع عملية إزالتها.

وأشار الى أهمية تسريع تنفيذ المشاريع الخاصة بالمواطنات الكويتيات من فئة (الأرامل والمطلقات) سواء في السكن العامودي ضمن المشاريع الاسكانية أو أي بدائل أخرى إلى جانب طرح مزيد من المشاريع المستقبلية الخاصة بها.

وأثنى على التعاون مع المجلس البلدي في مجال دعم المشاريع الاسكانية وما يقدمه المجلس من مقترحات ودراسات تدعم الخطة التنموية في الدولة.