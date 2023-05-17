وزير الخارجية خلال لقائه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة

وزير الخارجية يلتقي نظيره الأردني على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية في جدة

17 مايو، 2023
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التقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الأربعاء مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة أيمن الصفدي وذلك على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته ال32 المقرر عقدها يوم الجمعة المقبل في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين واستعراض المواضيع والقضايا المطروحة في الاجتماع الوزاري والتنسيق المشترك حيالها دعما وتعزيزا لمسيرة العمل العربي المشترك وضمانا لانجاح أعمال القمة العربية.

المصدر
كونا
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17 مايو، 2023
0 11 أقل من دقيقة

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