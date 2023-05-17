وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية مملكة البحرين على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية في جدة

وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية مملكة البحرين على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية في جدة

17 مايو، 2023
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التقى الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، وزير الخارجية، اليوم الأربعاء الموافق 17 مايو 2023، مع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة، وذلك على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الـ32 المقرر عقدها يوم الجمعة المقبل في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

تم خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية المتينة والوشائج التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وإستعراض المواضيع والقضايا المطروحة في الاجتماع الوزاري والتنسيق المشترك حيالها، دعماً وتعزيزاً لمسيرة العمل العربي المشترك وضماناً لانجاح أعمال القمة العربية.

المصدر
وزارة الخارجية
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17 مايو، 2023
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