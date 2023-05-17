البلدية: 80 ترخيص مقر انتخابي و22 قيد المراجعة

أعلن مدير العلاقات العامة والمتحدث الرسمي باسم بلدية الكويت ان تراخيص المقار الانتخابية التي اصدرتها أفرع البلدية بالمحافظات منذ انطلاق العملية الانتخابية لانتخابات مجلس الامة 2023 بلغت 80 ترخيص مقر انتخابي.

وقال خلال 12 يوما الماضية تم استخراج 80 ترخيص للمقرات في جميع المحافظات الى جانب 22 طلب ترخيص قيد المراجعة لاستكمال الاوراق ومن ثم اصدار الترخيص، مبينا ان المقار الانتخابية المرخصة موزعة على الدوائر الخمس في العاصمة 35 ترخيص، حولي 14 ترخيص، الاحمدي 17 ترخيص، الفروانية 6 تراخيص، الجهراء 6 تراخيص ومبارك الكبير ترخيصين.